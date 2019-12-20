Министерство социального развития в декабре 2019 года планирует провести более 350 праздничных новогодних и рождественских мероприятий. Среди них карнавалы, концерты, новогодние викторины, спектакли, зимние «Веселые старты», тематические заседания участников творческих клубов и кружков, беседы, просмотры фильмов, мастер-классы по изготовлению новогодних и рождественских сувениров в разных художественных техниках.

Всего в новогодних мероприятиях примут участие около 100 тысяч человек – это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских социозащитных учреждений области, а также пожилые граждане и инвалиды.

Главные новогодние торжества для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов, пройдут в Саратове 25, 26, 27 и 30 декабря.

Так, с 25 по 27 декабря в Саратовском академическом театре драмы для 2,8 тысяч воспитанников детских социозащитных учреждений будут проходить представления «Губернаторская елка». Ребята не только встретятся с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, но и посмотрят новогодний спектакль «Новогодний фантом».

А 30 декабря в ДК «Россия» для 1,5 тысячи детей с ограниченными возможностями покажут два представления «Рождественский сочельник». Дети примут участие в новогодней программе «Нынче мыши правят бал!».

Ребят с ограниченными возможностями, которые не смогли побывать на новогодних мероприятиях, сотрудники социозащитных учреждений поздравляют на дому.