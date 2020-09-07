В социальных сетях появились видеозаписи последних секунд жизни водителя из Татарстана и его пассажирки, которые насмерть разбились в ДТП в Балашовском районе Саратовской области 3 сентября.

Видеозапись опубликована с видеорегистратора автомобиля, в котором разбился 66-летний водитель и его 60-летняя пассажирка.

Судя по видео, иногородний водитель запутался в ориентирах, выдаваемых навигатором, и решил развернуться через двойную сплошную на развязке федеральной трассы в Балашовском районе. В этот момент в бок легковушки со стороны водителя влетел большегруз, на видеозаписи слышны предсмертные крики водителя и его пассажирки.

От полученных травм оба моментально скончались на месте происшествия.