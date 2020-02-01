Неравнодушные жители Саратовская области просят найтись хозяина местного Хатико.

Светлана Буга выложила фото в сети, на котором запечатлен верный пес, который ждет своего человека.

По информации женщины, мужчина 26 января вывез невинное животное в поле возле трассы «Саратов-Волгоград», бросил и уехал.

Наивная душа верно ждет своего хозяина уже пятый день и постоянно возвращается на то место в поле, где ее бросили.

— Мы пытаемся выловить собаку, но она осторожная, не подходит к чужим людям, — пишет Светлана. Она просит помочь бросившего мужчину с отловом его собаки, а потом хочет забрать ее себе в любящий дом.