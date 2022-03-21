При исполнении воинского долга, в ходе специальной операции на Украине, погиб выпускник Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. Артем Подгорнов.

Информацию об этом сообщает руководство учебного заведения в соцсетях.

Уточняется, что Артем завершил обучение в колледже в 2020 году по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях». Уже будучи дипломированным специалистом, Артем был призван в Вооружённые силы РФ. Проходил срочную службу в Вольске, затем поступил на контрактную службу.

— Одногруппники и преподаватели колледжа запомнили Артема добродушным, весёлым парнем, с хорошим чувством юмора и неугасаемым оптимизмом. Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку, — говорится в некрологе Профессионально-педагогического колледжа и СГТУ имени Гагарина Ю.А., сотрудники и студенты которого приносят соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Артема Олеговича Подгорнова.

— Он погиб, защищая интересы своей Родины. Память о нём навсегда останется в сердцах близких людей, — скорбят друзья и педагоги погибшего.