Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. Общее количество городов с благоприятной городской средой достигло 375 (33,6%), что на 18 городов больше, чем планировалось достигнуть по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жильё и городская среда». К 2024 году, по проекту, их станет в два раза больше: плановый показатель — 60% городов с благоприятной городской средой от общего числа.

Среднее значение Индекса качества городской среды по России за 2020 год составило 177 баллов (прирост 4 процента к плану 2019 года) при плановом значении 176 баллов. Положительная динамика ускорилась: в 2018 году среднее значение индекса качества составляло 163 балла, в 2019 году — 169 баллов. К 2024 году этот показатель должен составлять уже не менее 212 баллов.

Среднее значение Индекса по Саратовской области составило также 177 баллов, как и в целом по России. Показатели, которые необходимо достигнуть областному министерству строительства и ЖКХ, прописаны в соглашении о предоставлении субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенном между минстроем РФ и Правительством Саратовской области.

«По Соглашению в 2020 году в Саратовской области должно быть не менее пяти городов с благоприятной городской средой. Рассчитанный индекс качества городской среды показывает, что этот показатель уже достигнут. В 2018 и 2019 годах городами с благоприятной городской средой, согласно индексу, были Балаково, Балашов, Вольск, Саратов и Маркс. Они остались в списке лучших. Индекс Балашова составил 193 балла, Балакова – 197, Вольска – 195, Саратова – 199 и Маркса – 213. Среднее значение индекса по региону улучшилось. По итогам 2018 года оно составляло 164 балла, по итогам 2019 – 170, по итогам 2020 – 177», — рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

В 2021 году количество городов в регионе с благоприятной городской средой по соглашению должно увеличиться до семи, к 2022 – до восьми, к 2023 – до девяти, к 2024 – до 11. В данном индексе Шиханы (180 баллов), Ртищево (179), Ершов (179) в категории «Малые города» и Энгельс (177) в категории «Большие города» приближаются к городам с благоприятной средой.

В целом, эксперты отметили положительную динамику за минувший год в городах России по половине критериев. В их числе — сервисы и уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, озеленение и доступность для граждан озелененных территорий, освещение и уровень внешнего оформления городского пространства, количество точек притяжения для населения.

Города страны различаются как по размеру, так и по климатическим условиям. Именно поэтому в Индексе они делятся на группы в зависимости от численности населения и климата. Соответственно, сравнивать города можно только в рамках их размерно-климатических групп.

Один из критериев Индекса — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. Только они знают, что именно им необходимо для комфортной жизни, чего им не хватает в городе в целом или рядом с домом. Диалог с жителями и обсуждение с ними ключевых решений позволяет создавать действительно востребованные общественные пространства, повышает экономическую привлекательность территорий. Чтобы упростить и систематизировать опрос граждан, дать россиянам во всех регионах страны возможность принимать участие в благоустройстве, в 2021 году запускается общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства.

Жители Саратовской области определили 178 пространств, которые будут вынесены на рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать может любой гражданин России старше 14 лет с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на следующий год.