Сегодня, 19 января, в мероприятиях по расчистке Саратова от снега и наледи принимали участие 728 единиц спецтехники и порядка 6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

В уборке дорог, пешеходных зон и тротуаров было задействовано 299 машин. Наводили порядок во дворах многоквартирных домов 1751 рабочий и 143 единицы техники.

На уборке территорий объектов социальной сферы, в том числе школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений было задействовано 802 технического сотрудника и 155 спецмашин.

Территории, прилегающие к объектам торговли и иным организациям, убирали 131 единица спецтехники и 3193 человека.