В Саратове продолжается уборка от снега и наледи. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 9 марта, к работам по очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечены 5130 рабочих и 353 единицы техники.

— Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 238 единиц техники.

— Дворовые территории очищают 1577 дворников и 57 машин спецтехники.

— К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 58 машин спецтехники и 2674 человека.

— Объекты социальной сферы расчищают 667 технических сотрудников.