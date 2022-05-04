В среду 4 мая в Саратове переменная облачность и довольно ветрено. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, осадков в течение дня не будет. 

Столбик термометра покажет днем до +16 градусов.

Ветер юго-западного направления с порывами до 11 м/с. 

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