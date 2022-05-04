Домой Рубрики Новости Саратова В среду в Саратове ветрено и до +16 градусов РубрикиНовости Саратова В среду в Саратове ветрено и до +16 градусов По Новости Саратова - 04.05.2022 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В среду 4 мая в Саратове переменная облачность и довольно ветрено. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, осадков в течение дня не будет. Столбик термометра покажет днем до +16 градусов. Ветер юго-западного направления с порывами до 11 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вячеслав Максюта: Каждый видит то, что хочет Саратов остается в десятке наихудших городов России по качеству жизни В Саратове полицейский похитил 240 тысяч при «трудоустройстве» дочери знакомого в Росгвардию ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Вячеслав Максюта: Каждый видит то, что хочет Новости Саратова - 04.05.2022 0 Каждый видит то, что хочет! Улыбнитесь этому миру, раскройте ему свои объятия и вы почувствуете взаимность с его стороны. Всё, что происходит в вашем внутреннем мире,... Саратов остается в десятке наихудших городов России по качеству жизни 04.05.2022 В Саратове полицейский похитил 240 тысяч при «трудоустройстве» дочери знакомого в... 04.05.2022 4 мая — Международный день пожарных 04.05.2022 В среду в Саратове ветрено и до +16 градусов 04.05.2022