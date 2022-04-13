Домой Рубрики Новости Саратова В среду в Саратове ветрено и дождь РубрикиНовости Саратова В среду в Саратове ветрено и дождь По Новости Саратова - 13.04.2022 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В среду 13 апреля в Саратове ожидается дождь. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет до +12 градусов. Осадки прогнозируются во второй половине дня. Облачно, ветер северо-восточного направления до 14 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Озвучены сферы деятельности в Саратове, где больше всего увеличили зарплату Олег Костин: Особняк Александровского – яркий пример решения годами не решаемых вопросов 13 апреля — День рождения троллейбуса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Озвучены сферы деятельности в Саратове, где больше всего увеличили зарплату Новости Саратова - 13.04.2022 0 В Саратовской области отмечен рост заработной платы. Эксперты ресурса "Авито Работа" озвучили уровень роста зарплат у саратовцев с января по март 2022 года. Медианная заработная плата... Олег Костин: Особняк Александровского – яркий пример решения годами не решаемых... 13.04.2022 13 апреля — День рождения троллейбуса 13.04.2022 Валерий Радаев потребовал от глав районов Саратова завершить ямочный ремонт дорог... 13.04.2022 В среду в Саратове ветрено и дождь 13.04.2022