В среду 13 апреля в Саратове ожидается дождь. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет до +12 градусов.

Осадки прогнозируются во второй половине дня.

Облачно, ветер северо-восточного направления до 14 м/с. 

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