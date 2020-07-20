Коммунальщики запланировали массовое отключение воды в среду, 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

В связи с проведением ремонтных работ по подготовке водопроводных сетей к осени, со среды, 22 июля, с 6:00 до 3:00 23 июля, многим домам в Заводском районе Саратова придется пробыть без холодной воды. Это ограничение коснется следующих домов: 1-ая Пионерская улица, 21/25, 28А, 30А, 36/44, 61/67, 69/75, 77/81; 1-ый Прессовый проезд, 3, 3А, 3Б; 2-ая Пионерская улица, 30/36; 2-ой Огородный проезд, 27, 29; 4-ая Нагорная улица, 8, 20, 21, 21Б, 25, 25В, 26, 27А, 27Б, 28, 30, 32, 34; 5-ый Нагорный проезд, 3, 7/15, 8/12, 28, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8; 7-ая Нагорная улица, 4, 6, 8, 10, 12; Карьерная улица, 3, 5, 6/12; Новоастраханская улица, 4, 6, 8, 14, 16/20, 22/26 28, 30, 34, 36, 37/43, 37/43А, 37А, 38, 40, 61/67, 45/53; Ново-Астраханское шоссе, 39А, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А; Огородная улица, 29, 29А, 31, 31/33, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 33В, 36/42, 75, 76/78б, 77, 78/90, 79, 83, 87А, 87Б, 87В, 89, 90/100, 91, 91Г; Прессовая улица, 45А, 45Б, 49Б; Пролетарская улица, 8, 19А.

Частные домовладения в Заводском районе тоже не обойдет мимо отключение воды, потерпеть придется жителям на следующих улицах: 10-я Нагорная; 11-я Нагорная; 1-й Нагорный проезд; 1-й Огородный проезд; 1-й Прессовый проезд; 1-ый Прессовый проезд, 2А, 2В, 2Г, 2Д; 1-я Нагорная; 1-я Пионерская; 2-й Карьерный проезд; 2-й Нагорный проезд; 2-й Огородный проезд; 2-й Прессовый проезд; 2-я Нагорная; 2-я Пионерская; 3-й Карьерный проезд; 3-й Нагорный проезд; 3-й Огородный проезд; 3-й Прессовый проезд; 3-я Нагорная; 4-ая Нагорная, 23, 25Б; 4-й Карьерный проезд; 4-й Нагорный проезд; 4-й Огородный проезд; 4-ый Нагорный проезд, 18; 4-я Нагорная; 5-й Карьерный проезд; 5-й Нагорный проезд; 6-й Карьерный проезд; 6-й Нагорный проезд; 7-й Нагорный проезд; 7-я Нагорная; 8-я Нагорная; 9-я Нагорная; Арбатская; Грузинская; Грузинский проезд; Дальняя; Донская; Карьерная; Корольковская; Лысогорская; Манежная; Ново-Астраханская; Огородная; Прессовая; Пролетарская; Смоленская; Усиевича.