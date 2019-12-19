Прокуратура советского района провела проверку о безопасности дорожного движения и выявила нарушения.

Так у дома № 86 на улице Пролетарской поселка Степное не было пешеходного тротуара, что создавало угрозу безопасности местном жителям.

Представитель надзорного ведомства направил исковое заявление, которые обязывало районную администрацию организовать пешеходную зону. Суд удовлетворил требование прокурора.

Решение органа исполнительной власти полностью выполнено и теперь на указанном участке есть тротуар.