ДТП с тремя пострадавшими произошло вечером 25 апреля в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на 258-м километре автодороги Тамбов – Саратов (поворот на Светлый) не разъехались «Ford Focus» под управлением 27-летнего водителя и «УАЗ» с 39-летним мужчиной за рулем.

В результате столкновения отечественный внедорожник завалился на бок.

Травмы получили 27-летняя пассажирка иномарки и двое мужчин из «УАЗика» – пассажиры 25 и 28 лет.

Обстоятельства случившегося выясняются.