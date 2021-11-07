В аварии, произошедшей в ночь на 7 ноября в Воскресенском районе Саратовской области, два человека погибли, два получили травмы.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, на 246-м км автотрассы Сызрань-Саратов-Волгоград в районе села Ершовка не поделили трассу «Mercedes» и «Citroën».

В столкновении погибли водитель иномарки французского производства и его пассажир.

Травмы получили управлявший «Mercedes» мужчина и пассажир «Citroën». Пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Фото: ГИБДД