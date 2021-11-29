ДТП произошло 29 ноября в Заводском районе Саратова.

Как сообщили очевидцы происшествия, на Ново-Астраханском шоссе у дома №60 не поделили дорогу «Chevrolet Niva» и «Kia Rio».

В столкновении травмы получила 22-летняя девушка из автомобиля «Kia».