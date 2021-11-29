Домой Рубрики Новости Саратова В столкновении двух иномарок в Саратове пострадала девушка РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В столкновении двух иномарок в Саратове пострадала девушка По Новости Саратова - 29.11.2021 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber ДТП произошло 29 ноября в Заводском районе Саратова. Как сообщили очевидцы происшествия, на Ново-Астраханском шоссе у дома №60 не поделили дорогу «Chevrolet Niva» и «Kia Rio». В столкновении травмы получила 22-летняя девушка из автомобиля «Kia». СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На National Geographic вышел фильм про Саратов В автомобильной аварии в Заводском районе покалечился ребенок Вячеслав Сорокин: Реконструкция Рахова. Оставьте так, пожалуйста ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На National Geographic вышел фильм про Саратов Новости Саратова - 29.11.2021 0 Канал National Geographic показал фильм «SARATOV HEART OF THE VOLGA». С этого ролика, который по-русски звучит как "Саратов - сердце Волги", начнется серия видео, посвященных... В автомобильной аварии в Заводском районе покалечился ребенок 29.11.2021 Вячеслав Сорокин: Реконструкция Рахова. Оставьте так, пожалуйста 29.11.2021 В столкновении двух иномарок в Саратове пострадала девушка 29.11.2021 «СОГАЗ-Мед»: Когда все в порядке 29.11.2021