ДТП с участием двух пассажирских автобусов произошло утром 12 февраля в Балакове Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Титова у остановки «Шлюзы» не смогли поделить проезжую часть два маршрутных автобуса «ПАЗ».

— Троллейбус не может из-за этого проехать, — уточняют горожане.

Между тем, в столкновении пострадали находившиеся в общественном транспорте люди.

— Из-за действия водителя были получены травмы колена и рёбер. Ждём результата рентгена в 6-й поликлинике, — уточняет ехавшая в одном из «ПАЗиков» пенсионерка Таисия Мусина.

Ей, со слов родных, водитель не оказал никакой помощи, а, наоборот, выпроводил из салона.

Напомним, ранее водитель автобуса в Балакове намеренно прищемил дверью девочку.