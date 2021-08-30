ДТП произошло в Балакове Саратовской области на улице Минская.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, примерно в 7 часов вечера 29 августа у дома 45 столкнулись «BMW» и «Lada».

По предварительным данным, 33-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Lada». Уточняется, что в момент аварии отечественный автомобиль поворачивал налево.

В результате ДТП травмы получили 3 человека: из «Lada» — 30-летняя женщина и 7-летний мальчик, из «BMW» — 33-летний мужчина. Все они доставлены в травмпункт. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: соцсети