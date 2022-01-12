ДТП произошло вечером 12 января в Балакове Саратовской области. 

Как сообщили очевидцы происшествия, на пересечении Ивановского шоссе и улицы Вокзальной столкнулись маршрутная «ГАЗель» и «ВАЗ-2110».

В столкновении получил травмы водитель «десятки». Он был деблокирован из покореженной машины спасателями при помощи специального оборудования. 

Потерпевшего доставили в тяжёлом состоянии на «скорой» в больницу. 

Среди пассажиров автобуса травмировался ребенок — 12-летняя девочка. 

 Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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