ДТП произошло вечером 12 января в Балакове Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, на пересечении Ивановского шоссе и улицы Вокзальной столкнулись маршрутная «ГАЗель» и «ВАЗ-2110».

В столкновении получил травмы водитель «десятки». Он был деблокирован из покореженной машины спасателями при помощи специального оборудования.

Потерпевшего доставили в тяжёлом состоянии на «скорой» в больницу.

Среди пассажиров автобуса травмировался ребенок — 12-летняя девочка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.