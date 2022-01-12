ДТП произошло вечером 12 января в Балакове Саратовской области.
Как сообщили очевидцы происшествия, на пересечении Ивановского шоссе и улицы Вокзальной столкнулись маршрутная «ГАЗель» и «ВАЗ-2110».
В столкновении получил травмы водитель «десятки». Он был деблокирован из покореженной машины спасателями при помощи специального оборудования.
Потерпевшего доставили в тяжёлом состоянии на «скорой» в больницу.
Среди пассажиров автобуса травмировался ребенок — 12-летняя девочка.
Обстоятельства произошедшего выясняются.