Смертельное ДТП произошло в Балаковском районе Саратовской области днем 25 декабря.

Как сообщили в региональной ГИБДД, примерно в 16.20 на 2-м километре автодороги в сторону городской свалки от трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград автомобиль «Ford Mondeo» врезался в фуру «МAN».

Уточняется, что за рулем легкового автомобиля был 27-летний мужчина, который не справился с управлением на занесенной снегом трассе. Грузовиком управлял 35-летний водитель.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП.

За неполные сутки это уже 3-е ДТП со смертельным исходом в регионе.