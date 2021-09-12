Вечером 11 сентября на трассе в Саратовской области в автомобильной аварии погибли 3 человека.
Как сообщила областная ГИБДД, примерно в 10 часов вечера в Пугачевском районе, на 2-м километре автодороги Пугачев — Перелюб, столкнулись «Lada Granta» и «КамАЗ».
В ДТП, которое произошло рядом с селом Давыдовка, смертельные увечья получили 41-летний водитель легковушки и его пассажирки — женщина, возраст которой и личность устанавливаются, а также 7-летняя девочка.
Двое взрослых и ребёнок скончались до приезда «скорой».
ОБстоятельства смертельной аварии выясняются.
Фото: ГИБДД