Вечером 11 сентября на трассе в Саратовской области в автомобильной аварии погибли 3 человека.

Как сообщила областная ГИБДД, примерно в 10 часов вечера в Пугачевском районе, на 2-м километре автодороги Пугачев — Перелюб, столкнулись «Lada Granta» и «КамАЗ».

В ДТП, которое произошло рядом с селом Давыдовка, смертельные увечья получили 41-летний водитель легковушки и его пассажирки — женщина, возраст которой и личность устанавливаются, а также 7-летняя девочка.

Двое взрослых и ребёнок скончались до приезда «скорой».

ОБстоятельства смертельной аварии выясняются.

Фото: ГИБДД