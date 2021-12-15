Смертельная авария с гибелью человека произошла 15 декабря на Вольском тракте Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, возле рынка сельскохозяйственной техники столкнулись сразу 7 автомобилей.

Дорогу не поделили грузовик «Scania» , «Lada» , «ВАЗ-2110», «Lada Priora» , «ВАЗ-2112» , «ВАЗ-2115» и «ГАЗель».

В столкновении машин был сбит мужчина. Пострадавший пешеход от полученных травм скончался.

Кроме того, в «двенадцатой» пострадала женщина, которая была доставлена в лечебное учреждение.