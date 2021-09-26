ДТП с участием двух единиц общественного транспорта произошло утром 26 сентября в Кировском районе Саратова.

Как сообщили в городской ГИБДД, примерно в 7 часов возле дома № 310 по улице Большая Горная столкнулись трамвай 11-го маршрута и маршрутка под номером 25.

Как сообщили в ведомстве, в результате столкновения пострадали 2 пассажирки из маршрутного такси: женщины 28 и 37 лет. Обе потерпевшие отправлены в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются, — отметили в ведомстве.

Фото: «ЧП Саратов» соцсети ВКонтакте