Авиомобильная авария с пострадавшими произошла 13 января в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в областной ГИБДД, в ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, около 10 утра возле дома № 35 на проспекте Строителей, рядом с магазином «Интек» не разъехались два легковых автомобиля — «Niva» и «Lada Kalina».

В столкновении пострадали пассажиры «Lada»: 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Пассажирка была госпитализирована, ребенку медицинскую помощь оказали на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.