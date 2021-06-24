Сегодня, 24 июня, председатель ГД Вячеслав Володин посетил село Сторожевка Татищевского района.

Он обсудил с жителями предстоящие работы — тротуары на четырех основных улицах будут готовы в августе. И предложил местным властям продумать варианты решения проблем с водоснабжением. Из-за изношенных коммуникаций его не хватает на всех, к тому же к селу присоединены поселки Латухино и Дубки, а также дачные кооперативы.

— Главное, чтоб не было, как в ЗАТО Светлый, когда очистное оборудование простаивало много лет, – сказал федеральный политик.