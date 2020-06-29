Сегодня состоялось совещание правительства Саратовской области, на котором обсуждался вопрос ремонта и реконструкции дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

По словам главы министерства транспорта Алексея Зайцева, в этом году запланированы дорожные мероприятия в регионе на сумму в 15,25 миллиарда рублей.

Обещают реконструировать участок трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград» около села Синодское, а также построить новый участок дороги в обход железнодорожной станции Сенная. Более того, планируется отремонтировать участки дорог федерального значения общей протяженностью почти 300 километров, сделать защитный слой на 230 километров дорог федерального значения.

При этом в Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— К настоящему времени работы на 21 объекте завершены, ведутся — на 49 объектах регионального и местного значения. Всего в этом году в регионе планируется привести в нормативное состояние 97 объектов дорожной сети общей протяженностью более 300 км. В Саратове приведут в порядок 31 объект, включая реконструкцию моста «Трофимовский», — сообщил Алексей Зайцев.