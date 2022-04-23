Жители Саратова присоединились к акции по благоустройству территории музея-усадьбы Николая Чернышевского.

Мероприятие прошло в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест.

В субботнике 22 апреля приняли участие 40 человек. Совместными усилиями студенты Саратовского государственного технического университета, сотрудники управления Росреестра и Кадастровой палаты Саратовской области и другие волонтеры смогли очистить территорию музея от листьев и сухих веток.