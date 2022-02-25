В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств, а также дворовых территорий от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно проводится комплексная уборка. В ночь на 26 февраля с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение движения

и парковки на 2-х участках улиц:

— ул. Ипподромная от дома № 15 в сторону 3-й Дачной,

— ул. Лебедева-Кумача от ул. Антонова до рынка «Северный».

Днем, 26 февраля, работы продолжатся на участке улицы Лебедева-Кумача от улицы Электронная в сторону Тархова. Движение и парковка будут ограничены с 8:00 до 16:00.

За прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 22 автомобиля.