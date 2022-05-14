Сегодня, 14 мая, в Саратове новый асфальт укладывали на двух улицах. Об этом сообщает мэрия города.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ежедневно ведутся работы по обновлению деформированного покрытия. Сегодня днем выравнивающий слой асфальта укладывали на ул. Вольская, а финишный — на участке ул. Рахова. Ночью асфальтировка съездов запланирована на ул. Чехова.

Подробнее о благоустройстве областного центра говорили сегодня на еженедельном штабе. С его итогами можно ознакомиться в канале главы Саратова Михаила Исаева