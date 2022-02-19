В ночь на субботу в Саратовской области в работах было задействовано 240 единиц техники. Вывезено более 4,5 тысяч

кубометров снега и наледи, сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня, 19 февраля, в очистке улиц, дворов и общественных зон задействованы 5562 рабочих и 515 единиц техники.

Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 258 спецмашин.

В уборке дворовых территорий задействованы 1685 дворников и 86 единиц техники. Объекты социальной сферы расчищают 110 единиц техники и 725 технических сотрудника.

К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 61 спецмашина и 2969 рабочих.