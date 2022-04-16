Домой Рубрики Новости Саратова В субботу саратовцев ждут кратковременный дождь и ночные заморозки РубрикиНовости Саратова В субботу саратовцев ждут кратковременный дождь и ночные заморозки По Новости Саратова - 16.04.2022 98 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 апреля, в Саратовской области потеплеет до 15 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС. Днем местами пройдет кратковременный дождь. Утром туман 500-1000 метров. Ночью в Саратовской области похолодает до -1 градуса. Ветер усилится до 14 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жительницу Саратова в загсе отговорили менять имя на Кролика В Саратовской области акция «Бессмертный полк» состоится в очном формате Саратовские инспекторы ГИБДД три дня будут ловить пьяных водителей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жительницу Саратова в загсе отговорили менять имя на Кролика Новости Саратова - 16.04.2022 0 Девушка в Саратове захотела изменить свое имя на Кролик. В Саратовской области за три месяца 2022 года сменили свои фамилию, имя и отчество 20 человек. Как... В Саратовской области акция «Бессмертный полк» состоится в очном формате 16.04.2022 Саратовские инспекторы ГИБДД три дня будут ловить пьяных водителей 16.04.2022 16 апреля — Международный день цирка 16.04.2022 Саратовские застройщики Абасов и Чернова безуспешно пытались обжаловать приговор суда 16.04.2022