Сегодня, 16 апреля, в Саратовской области потеплеет до 15 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Днем местами пройдет кратковременный дождь. Утром туман 500-1000 метров. 

Ночью в Саратовской области похолодает до -1 градуса.

Ветер усилится до 14 м/с.

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