Завтра, 11 сентября, в Саратове пройдут ярмарки «выходного дня». Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

С 8:00 утра до 16:00 саратовцы смогут приобрести качественную и натуральную продукцию от местных производителей.

Места проведения — сельхозхозяйственный рынок в Юбилейном, пересечение Пензенской и Томской, Московское шоссе, 61 в поселке Елшанка и Театральная площадь.

В продаже будут представлены мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, хлеб и макароны, крупы, овощи, картофель, рыба, яйцо и домашняя птица, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед.