Следственным управлением Приволжского ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Энгельсского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В конце октября был выявлен гражданин, подозреваемый в краже бензинового электрогенератора. Злоумышленником оказался 58-летний житель Энгельсского района, который влез на транспортный объект, сорвав замок с двери при помощи газового ключа, и совершил кражу бензинового электрогенератора, принадлежащего одной из транспортных компаний.

Электрогенератор был обнаружен по месту жительства обвиняемого. Сумма причиненного имущественного ущерба свыше 58 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в Энгельсский районный суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.