В арбитражный суд Саратовской области поступил очередной иск о банкротстве Саратовского радиоприборного завода. Заявление сегодня, 9 сентября, было подано «ТеплоЭлектроГенерирующая Компанией».

В исковых требованиях указана сумма в 8,7 миллионов рублей.

Напомним, что это уже не первая проблема, связанная с заводом. Министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов говорил о намерении в этом году развивать его. Однако в середине августа заводу отключили воду за долги.

В 2018 году «ТЭГК» уже собирались обанкротить предприятие из-за долга почти девять миллионов, однако компания забрала заявление. Также иск о банкротстве этого предприятия подавал Сбербанк, позднее он отказался от претензий.