Сегодня, 2 декабря, в Саратовской области на карантин полностью закрылись 11 школ.

Шесть из них находится в Алтайском районе, две — в Балаковском и по одной в Екатериновском, Красноармейском и Саратовском районах. Причиной закрытия послужила высокая заболеваемость коронавирусом.

Также в связи с его распространяемостью закрыто 15 групп в детских садах и 76 классов из 48 школ. Детский сад «Пчелка» в селе Александров-Гай полностью закрыт.

В Связи с ОРВИ в Саратовской области закрылась 21 детсадовская группа, 81 класс из 29 школ и 31 группа из четырех университетов.