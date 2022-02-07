Пресс-служба компании «Т Плюс» прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах местных жителей на запрашиваемую компанией информацию об их документах.

Напомним, в социальных сетях появились жалобы от жителей областного центра на то, что компания в новых платёжках запрашивает со своих абонентов сведения, содержащиеся в паспорте, свидетельстве об ИНН и СНИЛС.

-Это стандартная процедура актуализации информации. Она необходима для корректных начислений за отопление и горячую воду. Энергокомпания стала часто сталкиваться с фактами, когда новые собственники жилья не уведомляют организацию о вступлении в право собственности, не меняют лицевые счета. Многие из них годами получают квитанции на чужие фамилии, копят долги и недобросовестно вынуждают отвечать за них прежних владельцев квартир. Кроме этого, при переходе жителей на прямые расчеты с энергокомпанией, специалисты сталкиваются с некорректной информацией , либо ее отсутствием от управляющих организаций. Поддержка базы данных в актуальном состоянии позволит исключить подобные случаи.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» имеет право запрашивать и обрабатывать такую информацию в соответствии с нормами действующего законодательства. Все персональные данные клиентов надежно защищены, — ответили в пресс-службе.