Руководство АТСЖ Ленинского района не предоставило энергетикам информацию о размерах ванн в квартирах жильцов, рассказали инфопорталу «Новости Саратова» в пресс-службе «Т Плюс».

-Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета за горячую воду в соответствии с показаниями, которые предоставляет АТСЖ Ленинского района. В домах, где у жителей не установлены приборы учета на горячую воду, расчет производится по нормативам, в соответствии с постановлением комитета государственного регулирования тарифов. В соответствии с законом должны быть установлены приборы учета. Наличие приборов учета и их рабочее состояние должны контролировать не только сами жители, но и управляющие организации. Со своей стороны, АТСЖ Ленинского района в соответствии с законодательством РФ для проведения расчета по таким объектам, не оборудованными приборами учета, должна предоставить в ресурсоснабжающую организацию проекты с размерами ванн в жилых помещениях. Однако эта информация была не полностью направлена управляющей организацией энергетикам. Более того, факт размещения подобных объявлений дает основания считать, что управляющая организация этими сведениями вообще не располагает, — прокомментировали в компании.

Напомним, со вторника жители Ленинского района Саратова начали находить на дверях своих подъездов объявления том, что ванны в их квартирах будут подвергнуты обмеру.