Следователи проводят проверку после обнаружения тела 41-летнего мужчины в реке Идолга на окраине поселка Татищево. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, 24 июня гражданин ушел из дома и не вернулся. 27 июня его тело обнаружил местный житель. Труп извлекли сотрудники облспаса, родственники мужчины опознали его.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на теле мужчины не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины его смерти.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.