В Татищевском районе 12 июня состоялся онлайн фестиваль национальных культур «Мы – вместе» в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории области.

На одной сцене встретились коллективы и исполнителей многих районов области, а также региональные национально-культурные организации, такие как национальный культурный центр закавказских народов «Кавказ», армянская община Саратовской области «Крунк», чувашская национально-культурная автономия «Ентеш» (Земляк), культурный центр «Казахстан» и другие.

24 муниципальных района и городских округа Саратовской области прислали более ста концертных выступлений. По результатам мероприятия был выпущен видеофильм, в который вошли выступления участников фестиваля.

В адрес организаторов фестиваля был направлен приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной.

— Сегодня мы отмечаем День России, день нашей страны, нашей общей Родины. Россия стала родным домом для многих народов с разными культурными традициями, языками и жизненным укладом. Все мы одинаково горячо любим свою страну и каждый прикладывает свои силы, чтобы Россия становилась лучше. Изучая и познавая богатство и национальное многообразие нашей страны, мы открываем для себя свою Родину, проникаемся взаимоуважением к обычаям и устоям других народов. Сила нашей страны в единстве народов, в их многовековой дружбе, — было отмечено в письме.

У каждого жителя области есть возможность посмотреть итоговую концертную программу по интернет-ссылке: https://ok.ru/video/2179979086530