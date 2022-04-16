За последние несколько лет при поддержке спикера ГД Вячеслава Володина удалось передать самые загруженные, разбитые трассы на федеральный уровень – теперь их всего почти 2500 км.

Стоит задача ускорить ремонт областных и муниципальных дорог.

Председатель правительства РФ рассказал, что в регионе будет запущена новая программа, которую профинансирует федеральный бюджет. Область получит дополнительно 30 млрд рублей. 8 млрд рублей – в этом году, остальные средства – в течение 23-24 года. Это позволит в течение трех лет 50% региональных и межмуниципальных дорог привести в нормативное состояние.

В 2022 году Саратовская область получит рекордное количество средств на эти цели – в общей сложности 50 млрд рублей, в том числе 28 млрд на федеральные.