В территориальные избирательные комиссии в Саратовской области продолжаются поставки средств индивидуальной защиты для обеспечения санитарной безопасности в Единый день голосования 2021 года.

17, 18 и 19 сентября 2021 года на избирательных участках будут выдаваться все необходимые средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, одноразовые ручки. Избирателям будет предоставлена возможность обработать руки антисептическими средствами. Члены комиссий также дополнительно будут обеспечены одноразовыми халатами, экранами для защиты лица.

В дни голосования пришедшим на избирательный участок избирателям измерят температуру бесконтактным термометром. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную обработку с дезинфицирующими средствами. При организации голосования на дому члены избирательной комиссии не будут заходить в квартиры.

Бюллетень и заявление о желании проголосовать на дому они оставят у дверей участника голосования в индивидуальном пакете, в котором также будут средства защиты: одноразовая маска, перчатки, ручка.