В селе Терса Вольского района будет приведен в порядок Дом культуры. Об этом во время рабочей поездки сказал депутат госдумы Николай Панков.

О плохом состоянии Терсинского Дома культуры депутату рассказали жители. Здесь необходимо обновить зрительный зал, помещения для кружковых занятий, заменить окна.

— Дорога от Терсы до Вольска преобразилась. Уложен новый асфальт, установлены дорожные знаки. Были здесь с жителями в начале мая, пришли к решению, что латание дороги – не выход. Нужно полностью обновить покрытие. Результат налицо — это уже совсем другой уровень безопасности и комфорта для людей.

Выполнены и работы по благоустройству – вырублены заросли вдоль дороги, вывезен мусор. Объем работы проделан немалый. Надо стремиться, чтобы и другие региональные и местные дороги не намного уступали по качеству федеральным. Возможностей для этого стало больше. Транспортный налог передан муниципалитетам. А в Дорожном фонде области есть экономия, благодаря передаче ряда дорог на федеральный уровень.

В Терсе жители пригласили посмотреть, в каком состоянии Дом культуры. Согласен, нуждается в ремонте. Попросил местную власть в этом году подготовить проект. Будем заниматься. Терсинский ДК – один из лучших в районе, его творческие коллективы и солисты участвуют во многих конкурсах и фестивалях.

В школе пообщался с учителями и детьми. Учебный год закончился, но работает площадка, где дети с пользой проводят время. И даже изучают современные технологии. Девочки показали разработанный ими дизайн жилых помещений. А шестиклассник Женя Угаров смоделировал космическую станцию. Научили управлять квадрокоптером, молодцы. Ну и конечно, посмотрел, что ещё нужно сделать для развития школы, — пишет Николай Панков.