Центр образования «Точка роста» был открыт в МОУ СОШ села Воскресенское в сентябре 2019 года.

Обучение безопасности жизнедеятельности, технологии, математике, информатике проходит здесь по новым методикам с использованием современного оборудования – цифровой и компьютерной техники, квадрокоптеров, ноутбуков, VR-шлемов, 3D-оборудования и технологического оборудования для обучения оказанию первой медицинской помощи.

Объединяющим началом диалога стало понимание важности памяти о подвигах и событиях Великой Отечественной войны.

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская рассказала старшеклассники о том, как в регионе будет проходить празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ребята с удовольствием делились фактами о героях – земляках и о своих родных, которые так же внесли свой вклад в победу.

Как отметила после встречи Юлия Литневская в своем Instagram-аккаунте litnevskaya.jm:

— «Точка роста» — тот случай, когда название полностью оправдано. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытые в сельских школах в рамках национального проекта «Образование», позволяют детям осваивать самые современные технологии.⠀Вместе с олимпийским чемпионом Сергеем Улегиным и главой Воскресенского района Денисом Павловым встретились со старшеклассниками села Воскресенское. Очень душевно пообщались: ребята — замечательные! Гордятся тем, что их земляк — легендарный комдив-панфиловец Василий Георгиевич Клочков, чьи известные всей стране слова «Отступать некуда — позади Москва!» увековечены на памятнике, уставленном на родине героя стараниями нашего земляка, Спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Теперь школьники района участвуют в проектном конкурсе на благоустройство сквера к юбилею Победы, который проводит наш депутат Государственной Думы Николай Панков.

Надеюсь, не только подаренный компьютер будет напоминать ребятам о нашей встрече.

Главное — то, что рассказал о воле к победе прославлявший наш край своими спортивными достижениями Сергей Улегин.