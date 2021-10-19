Зампред правительства области Роман Грибов сообщил, что в Саратовской области система QR-кодов будет вводиться поэтапно.

С 25 октября саратовцы должны предъявить QR-код о вакцинации в объектах культуры, а именно в театрах и музеях.

С 29 октября код нужно будет предъявить в туристические базы отдыха, фитнес-центры, бассейны, аквапарки и предприятия общественного питания.

Без QR-кода остаются доступны общепиты аэропорта, вокзалов и АЗС, а также в школьные и рабочие столовые. Также можно приобрести еду на вынос.

—Решение оперативного штаба — пока не принимать данную меру в торговых центрах до доработки данного вопроса, — отметил Грибов.