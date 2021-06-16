Собственнику торговых павильонов у «Детского мира» вручили акт об отключении электроэнергии, а арендатором выданы уведомления о необходимости покинуть помещения в двухдневный срок. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он отметил, что на прошлой неделе владелец объектов Александр Голиков начал демонтировать объекты на площади в 347 квадратных метров по решению суда.

Напомним, глава города ранее говорил о готовящихся в отношении него провокациях в отношении него в информационном поле. Зачинщиками этого как раз являются те люди, которые продолжают незаконную торговлю с 90-х.