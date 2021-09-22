Человеческие кости были найдены случайно во дворе дома в Татищевском районе Саратовской области.

Следователи регионального СУ СКР выяснили, что житель села Вязовка Татищевского района обнаружил скелет на собственном подворье во время рытья траншеи для водопровода. О своей находке мужчина сообщил в полицию.

После осмотр фрагментов скелета следователи установили, что они, скорее всего, принадлежали человеку.

Уточняется, что кости были вырыты на глубине 1,5 метров.

Когда и по какой причине погиб человек, чьи останки были найдены, теперь предстоит выяснить экспертам.

Фото: СКР