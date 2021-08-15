Потерпевшему медику самому потребовалась врачебная помощь.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в ГУ МВД, потасовка случилась рано утром 15 августа в травмпункте Заводского района.

Примерно в 06:00 в лечебное учреждение, расположенное на улице Авиастроителей, 3 обратился мужчина.

Слово за слово, у пациента с дежурившим доктором вспыхнул конфликт.

Когда словесных аргументов не хватило, в ход пошли кулаки.

В итоге пациент избил врача.

Пострадавший медработник решил не оставаться в долгу и наказать обидчика, но уже законными методами.

Эскулап написал заявление сотрудникам внутренних органов о причинении его органам некоторых повреждений.

В итоге 3 6-летнего дебошира доставили в полицию. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.