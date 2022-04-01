Общий вес зараженной карантинным сорняком продукции составил более трех тысяч тонн.

Специалисты в области карантина растений Саратовской МВЛ в трех партиях сафлора, выращенного в Новоузенском районе, обнаружили карантинный сорняк. Гербологическая экспертиза выявила горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.) в партиях весом 1248, 350 и 1502 тонн.

Количество семянок сорного растения составило 2 штуки и по 1 штуке на образец соответственно.

Срочный отчет о положительных результатах фитосанитарных исследований направлен в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.