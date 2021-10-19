Причиной отключения станет введение в эксплуатацию нового водопровода d500 мм (ПНД) по Московскому шоссе.

Как сообщили в ООО «КВС», оборудование будут вводить в среду 20 октября, с 05.00 до 04.30 следующего дня, 21 октября.

По этой причине у проживающих в поселках Елшанка, Мещановка и Нефтегорский, а также у педприятий и учреждений, расположенных на Московском шоссе (от ул. Магистральная до выезда из города), Песчано-Уметском тракте, не будет ХВС.

Ресурсоснабжающая организация просит граждан пополнить запасы воды. Также сообщается, что подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.