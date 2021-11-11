В связи с ремонтными работами на водопроводных сетях, сегодня, 11 ноября, дома трех районов Саратова остались без холодной воды.

В связи с аварией водопровода по адресу 1-й Пугачёвский пос., 40б/1, в домах 56-68 по улице Танкистов, а также домах 1-го Пугачёвского поселка отключили холодную воду до 17:00.

Из-за ремонта на переезде Песчано-Уметского тракта холодную воду отключили в поселках Жасминный, Дачный и Соколовый. Включить ее обещают к 24:00.

Для работ на собственных коммуникациях по 6-му Соколовогорскому проезду, до 20:00 ограничено водоснабжение адресов: улица Аэропорт,13-30; Симбирская,154,154а и 6-й Соколовогорский проезд.