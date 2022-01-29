Накануне в Саратове состоялось заседание комиссии по сохранению и созданию зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На совещании был рассмотрен ряд обращений касательно сноса и обрезки деревьев. Отметили, что это регулярные сезонные мероприятия.

Так, по итогам заседания были удовлетворены обращения администрации Октябрьского района о сносе и обрезке деревьев на пересечении бульвара на улице Астраханская с улицей 2-я Садовая с последующей посадкой новых деревьев.

Были выданы разрешения администрации Заводского и Ленинского районов на снос деревьев с рекомендацией посадки новых взамен снесенных. Помимо этого, при рассмотрении обращения администрации Фрунзенского района было принято решение о сносе 18 деревьев.