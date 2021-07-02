В трех районах Саратова — Кировском, Ленинском и Фрунзенском состоялись первые заседания рабочих групп по обсуждению программы «Саратов Спортивный». Она инициирована спикером ГД Вячеславом Володиным.

В обсуждении приняли участие главы районных администраций, заслуженные мастера спорта, спортсмены, руководители и тренеры спортивных школ, представители спортивных федераций, общественности, члены городской Общественной палаты, депутаты Саратовской городской Думы и другие.

Так, в Ленинском районе обсудили актуальные проблемы в области физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов и распространение различных видов спорта.

В Кировском районе рассмотрели цели и задачи реализации проекта. Также была поставлена задача сформировать предварительный перечень территорий, которые планируется включить в общий реестр по формированию концепции «Саратов спортивный».

Аналогичное обсуждение прошло во Фрунзенском районе — была сформирована рабочая группа для разработки мероприятий на территории района.

Запланированы встречи с жителями для дальнейшего обсуждения наполнения программы «Саратов спортивный». По их итогам будет принято решение о том, что будет внесено в новую городскую программу.